Секретарь СНБО заявил, что вопрос водоснабжения Крыма Украиной не рассматривается

Украина может возобновить подачу воды на территорию Крымского полуострова, если Россия вернет Киеву Крым. В настоящее время этот вопрос не обсуждается, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

По словам Данилова, в Совбезе Украины есть целая группа, занимающаяся разработкой стратегии по возвращению Крымского полуострова в состав Украины, но вопрос поставки воды не поднимался.

Проблемы с водоснабжением Крымского полуострова начались в 2014 году, когда Киев полностью остановил подачу воды по Северо-Крымскому каналу. Глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что водная блокада не принесла Украине желаемых результатов, на которые рассчитывали власти.

Ранее глава Незалежной Владимир Зеленский сообщил о том, что не простит тех, кто "забрал" Крым у Украины, пишет телеканал "360".