Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Самонкин: "Шугалей-2" покажет миру ситуацию с беззаконием в Ливии

Самонкин: "Шугалей-2" покажет миру ситуацию с беззаконием в Ливии

 Политику США в Афганистане обсудят в ходе конференции Медиагруппы "Патриот"

Политику США в Афганистане обсудят в ходе конференции Медиагруппы "Патриот"
МИД РФ выразил надежду, что Турция учтет общемировое значение собора Святой Софии

МИД РФ выразил надежду, что Турция учтет общемировое значение собора Святой Софии

 Секретарь СНБО заявил, что вопрос водоснабжения Крыма Украиной не рассматривается

Секретарь СНБО заявил, что вопрос водоснабжения Крыма Украиной не рассматривается
Китайских аналитиков восхитил план РФ по приумножению активов за счет госдолга США

Китайских аналитиков восхитил план РФ по приумножению активов за счет госдолга США

 Милонов: Польша последовала за Россией в укреплении традиционной семьи

Милонов: Польша последовала за Россией в укреплении традиционной семьи
Самонкин: "Шугалей-2" покажет миру ситуацию с беззаконием в Ливии

Самонкин: "Шугалей-2" покажет миру ситуацию с беззаконием в Ливии

 Политику США в Афганистане обсудят в ходе конференции Медиагруппы "Патриот"

Политику США в Афганистане обсудят в ходе конференции Медиагруппы "Патриот"
МИД РФ выразил надежду, что Турция учтет общемировое значение собора Святой Софии

МИД РФ выразил надежду, что Турция учтет общемировое значение собора Святой Софии

 Секретарь СНБО заявил, что вопрос водоснабжения Крыма Украиной не рассматривается

Секретарь СНБО заявил, что вопрос водоснабжения Крыма Украиной не рассматривается
Китайских аналитиков восхитил план РФ по приумножению активов за счет госдолга США

Китайских аналитиков восхитил план РФ по приумножению активов за счет госдолга США

 Милонов: Польша последовала за Россией в укреплении традиционной семьи

Милонов: Польша последовала за Россией в укреплении традиционной семьи
11:53   6 Июля 2020
Политика

Секретарь СНБО заявил, что вопрос водоснабжения Крыма Украиной не рассматривается

Секретарь СНБО заявил, что вопрос водоснабжения Крыма Украиной не рассматривается

Украина может возобновить подачу воды на территорию Крымского полуострова, если Россия вернет Киеву Крым. В настоящее время этот вопрос не обсуждается, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

По словам Данилова, в Совбезе Украины есть целая группа, занимающаяся разработкой стратегии по возвращению Крымского полуострова в состав Украины, но вопрос поставки воды не поднимался.

Проблемы с водоснабжением Крымского полуострова начались в 2014 году, когда Киев полностью остановил подачу воды по Северо-Крымскому каналу. Глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что водная блокада не принесла Украине желаемых результатов, на которые рассчитывали власти.

Ранее глава Незалежной Владимир Зеленский сообщил о том, что не простит тех, кто "забрал" Крым у Украины, пишет телеканал "360".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#россия #украина #крым #водоснабжение

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...