Sina: Индия пожалеет о выходе из соглашения с РФ о совместной разработке Ил-276

Необходимость нового военно-транспортного самолета стала очевидной еще в 80-е годы, но так и не выразилась в конкретных проектах. Позже Россия предложила Индии совместный проект по созданию такого самолета.

Выход Индии из соглашения с Россией о совместном создании нового военно-транспортного самолета Ил-276 является стратегическим просчетом Нью-Дели. Такое мнение высказали аналитики китайского издания Sina, чьи рассуждения приводит "ПолитРоссия".

Китайские эксперты напомнили, что совместный проект был запущен в 2001 году, но Нью-Дели постоянно тормозил процесс техническими спорами и разногласиями, а также заведомо неприемлемыми для российской стороны предложениями по конструкции самолета. В 2015 году Индия вышла из проекта, а КБ Ильюшина продолжило разработку, освободившись от обременительного партнерства.

Причины, по которым Россия нуждалась в помощи для создания нового военно-транспортного самолета, к настоящему времени стали неактуальными, а потому можно не сомневаться, что государственные испытания Ил-276 начнутся, как и планируется, в 2023 году. Серийное производство самолета начнется в 2029 году.