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11:28   6 Июля 2020
Армия

NYT: Израиль несет ответственность за атаку на ядерный объект в Иране

NYT: Израиль несет ответственность за атаку на ядерный объект в Иране

На территории Ирана произошел взрыв, после которого американское издание The New York Times заявило, что это была диверсия, а ее инициатором выступал Израиль.

Издание The New York Times сообщает, что организатором данной диверсии выступает Израиль. Такую версию подтверждает военный из Корпуса стражей исламской революции. В частности, он сообщил, что взрывное устройство сработало в Иране 2 июля.

По имеющимся данным, взрывчатка была заложена на заводе по производству центрифуг, после чего возник пожар. Американское издание сообщило, что проверить информацию до конца оно не может. Официального ответа от властей Израиля не последовало.

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Автор: Яна Либерман
#иран #израиль

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