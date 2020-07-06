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 Политику США в Афганистане обсудят в ходе конференции Медиагруппы "Патриот"

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МИД РФ выразил надежду, что Турция учтет общемировое значение собора Святой Софии

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 Секретарь СНБО заявил, что вопрос водоснабжения Крыма Украиной не рассматривается

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11:24   6 Июля 2020
Происшествия

Суд 6 июля огласит приговор журналистке Прокопьевой по делу об оправдании терроризма

Суд 6 июля огласит приговор журналистке Прокопьевой по делу об оправдании терроризма

Заседание Западного окружного военного суда в Пскове назначено на понедельник, 6 июля . После него станет известен приговор псковской журналистке Светлане Прокопьевой, написавшей скандальную статью об архангельском террористе.

Прокопьеву обвиняют в оправдании терроризма из-за материала в авторской колонке, зачитанного в эфире радиостанции "Эхо Москвы в Пскове". В своей статье журналистка назвала нападение на здание ФСБ в Архангельске, которое произошло в октябре 2018 года, "ответочкой" государству.

Обвинение требует назначить Прокопьевой шесть лет лишения свободы и запрет на профессиональную деятельность в течение четырех лет. Она подозревается в оправдании террористической деятельности.

Светлана Прокопьева написала в 2018 году статью, где сравнила взрыв в здании архангельского ФСБ с террором народовольцев в России XIX века.

Ранее журналист "Новой газеты" Денис Коротков стал объектом расследования по делу о связях с террористами запрещенной в России организации "Исламское государство". ФАН готов в суде предоставить доказательства сотрудничества сотрудника либерального СМИ с боевиками.

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Автор: Руслан Неглинный
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