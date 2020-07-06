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МИД РФ выразил надежду, что Турция учтет общемировое значение собора Святой Софии

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 Секретарь СНБО заявил, что вопрос водоснабжения Крыма Украиной не рассматривается

Секретарь СНБО заявил, что вопрос водоснабжения Крыма Украиной не рассматривается
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11:21   6 Июля 2020
Политика

Госдума РФ не отрицает возможности использования дистанционного голосования в сентябре

Госдума РФ не отрицает возможности использования дистанционного голосования в сентябре

Госдума и Центризбирком РФ не отрицают возможности использования дистанционного электронного голосования в единый день голосования в сентябре 2020 года. Об этом сообщил депутат ГД Антон Горелкин.

Он подчеркнул, что обеспечение безопасности в вопросе остается первостепенным. Его слова дополнила секретарь Центральной избирательной комиссии Майя Гришина, которая подчеркнула, что регионы страны, изъявившие желание воспользоваться электронным голосованием, должны будут подать соответствующую заявку.

Голосование в режиме онлайн будет использовано в ходе думских выборов в 2021 году. Об этом сообщил член информационного комитета ГД Антон Горелкин.

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Автор: Борис Нестеров
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