Берлин раскритиковал действия Вашингтона по "Северному потоку — 2"

Действия Соединенных Штатов по газопроводу "Северный поток — 2" неприемлемы и "серьезно обременяют" отношения между Берлином и Вашингтоном. С таким заявлением выступила федеральный канцлер Германии Ангела Меркель.

США рассматривают пакет экстерриториальных санкций в отношении задействованных в проекте "Северный поток — 2" компаний. Ограничения вошли в проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, пишет "ИноСМИ".