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 Секретарь СНБО заявил, что вопрос водоснабжения Крыма Украиной не рассматривается

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11:09   6 Июля 2020
Политика

Берлин раскритиковал действия Вашингтона по "Северному потоку — 2"

Берлин раскритиковал действия Вашингтона по "Северному потоку — 2"

Действия Соединенных Штатов по газопроводу "Северный поток — 2" неприемлемы и "серьезно обременяют" отношения между Берлином и Вашингтоном. С таким заявлением выступила федеральный канцлер Германии Ангела Меркель.

США рассматривают пакет экстерриториальных санкций в отношении задействованных в проекте "Северный поток 2" компаний. Ограничения вошли в проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, пишет "ИноСМИ".

Меркель назвала действия США неприемлемыми и "серьезно обременяющими" германо-американские отношения. По ее словам, запланированные Вашингтоном санкции против газопровода не соответствуют "правовым представлениям и ожиданиям ФРГ". Она подчеркнула, что Германия рассматривает "Северный поток 2" исключительно как экономический проект.

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Автор: Ирина Большунова
#сша #меркель #германия #трамп #северный поток-2

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