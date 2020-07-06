Берлин раскритиковал действия Вашингтона по "Северному потоку — 2"
Действия Соединенных Штатов по газопроводу "Северный поток — 2" неприемлемы и "серьезно обременяют" отношения между Берлином и Вашингтоном. С таким заявлением выступила федеральный канцлер Германии Ангела Меркель.
США рассматривают пакет экстерриториальных санкций в отношении задействованных в проекте "Северный поток — 2" компаний. Ограничения вошли в проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, пишет "ИноСМИ".
Меркель назвала действия США неприемлемыми и "серьезно обременяющими" германо-американские отношения. По ее словам, запланированные Вашингтоном санкции против газопровода не соответствуют "правовым представлениям и ожиданиям ФРГ". Она подчеркнула, что Германия рассматривает "Северный поток — 2" исключительно как экономический проект.