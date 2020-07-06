Китайские аналитики считают дальновидным вложение РФ в облигации госдолга США

Российские власти удивили аналитиков своим инвестиционным маневром, входе которого Москва, после нескольких лет последовательного сокращения инвестиций в бюджет США, вновь закупила облигации американского государственного долга.

Об этом в понедельник, 6 июля, пишет китайское издание Sohu, аналитики которого рассуждают о неожиданной закупке Россией гособлигаций США, после того, как она в течение долгого времени пополняла национальный запас драгоценных металлов, покупая золото.

По мнению китайских экспертов, продолжительные манипуляции Москвы с американскими гособлигациями и золотом могут представлять собой часть стратегии по умножению российских активов, при том, что сама Россия никак не комментирует тот факт, что в апреле 2020 года она, согласно информации Минфина США, на 80% увеличила инвестиции в американские государственные облигации.

Напомним, за последние три года Россия активно избавлялась от облигаций американского госдолга. Если весной 2017 года Россия обладала облигациями на 105 миллиардов долларов, то в марте 2020 у нее оставалось облигаций на 3,8 миллиарда долларов, то есть вложения Москвы в госдолг США сократились на 96%. По мнению критиков, эти действия Центробанка РФ были направлены на то, чтобы пошатнуть доминирующее положение американской валюты на мировом финансовом рынке.

Однако, согласно данным, которые 15 июня 2020 года опубликовало Министерство финансов США, Россия в апреле текущего года увеличила инвестиции в американский госдолг до 6,86 миллиарда долларов, то есть почти на 80%. Как отмечается, инвестиции России в краткосрочные облигации США составляют 2,84 миллиарда долларов, а 4,014 миллиарда – это долгосрочные вложения.

По мнению китайских экспертов, такая смена Россией своего финансового курса весьма дальновидна. Она связана с тем, что золото, которое Центробанк приобретал в период низких цен на драгоценный металл, резко подорожало в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса, в то время, как американские ценные бумаги, наоборот, резко падают в цене, и приобретя их сейчас, в дальнейшем облигации госдолга США можно будет использовать для пополнения бюджета.