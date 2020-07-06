Тувинская противочумная станция предостерегла сиберяков от охоты на сусликов

Бубонную чуму подтвердили у скотовода в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая. Также у трех человек выявили опасную инфекцию в регионе Монголии, граничащем с республикой Алтай.

Глава «Тувинской противочумной станции» Роспотребнадзора Эдуард Глушков объяснил в комментарии «Политике Сегодня», почему «черная смерть», свирепствовавшая с 1346 по 1353 годы, сейчас так не пугает, если своевременно обратиться к врачам.

«У нас на границе между Алтайским краем и Монголией работает эпидемиологический отряд. Там есть зоологические лабораторные группы. Население на территории этих районов прививают ежегодно в весенний период. Заболевание, естественно, сезонное и проявляется в период, когда животные-носители, например, сурки и суслики, выходят из спячки», — сказал Глушков.

Комитет здравоохранения китайского города Баян-Нур объявил об угрозе распространения заболевания среди населения и рекомендовал не охотиться на диких животных.

«Тува находится довольно далеко от эпидемиологического очага бубонной чумы, хотя там ее регистрируют практически каждый год. Бубонная чума возникает, когда люди едят сырое мясо сурков, а в Монголии — едят. Также заражаются при разделке сурка, либо при укусе блох, что очень редко встречается», — добавил Глушков.

Министерство здравоохранения КНР уточняло, что 15-летнего жителя Монголии доставили в больницу после того, как подросток съел мясо сурка. В России тарбаган или монгольский (сибирский) сурок внесен в Красную книгу как исчезающий вид.

«В Монголии охоту на сурков не запрещали. У нас сурки внесены в Красную книгу, но местные все равно охотятся иногда. Ведем профилактику по этому поводу. Мы в ежедневном режиме работаем с населением на территории Монгун-Тайгинского и Овюрского районов республики, напоминаем о запретах, что это карается законом, в конце концов, ну и предупреждаем, что вероятность заболевания в этом плане есть», — разъяснил Глушков.

Глава «Тувинской противочумной станции» Роспотребнадзора подтвердил информацию Всемирной организации здравоохранения, что болезнь может убить взрослого менее чем за 24 часа, если не начать лечение вовремя.