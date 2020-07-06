Путин поручил усилить ответственность за жестокость в обращении с животными

Необходимо обеспечить усиление административной ответственности за нарушения в сфере работы с животными. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин.

Глава государства отдал распоряжение после встречи с представителями общественных организаций, которые осуществляют работы в области экологии и защиты животных. Информация об этом появилась на официальном сайте Кремля. Усиление ответственности за жестокость в обращении с животными необходимо внести в законодательство России. Поручение должно быть исполнено до 1 декабря.