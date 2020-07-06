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 Секретарь СНБО заявил, что вопрос водоснабжения Крыма Украиной не рассматривается

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10:46   6 Июля 2020
Политика

Путин поручил усилить ответственность за жестокость в обращении с животными

Путин поручил усилить ответственность за жестокость в обращении с животными

Необходимо обеспечить усиление административной ответственности за нарушения в сфере работы с животными. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин.

Глава государства отдал распоряжение после встречи с представителями общественных организаций, которые осуществляют работы в области экологии и защиты животных. Информация об этом появилась на официальном сайте Кремля. Усиление ответственности за жестокость в обращении с животными необходимо внести в законодательство России. Поручение должно быть исполнено до 1 декабря.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #путин #законопроект #животные

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