Шансы Канье Уэста стать новым президентом США выросли в десять раз

Вероятность того, что знаменитый репер Канье Уэст может стать новым американским президентом выросли в десять раз: ранее букмекеры оценивали эту возможность как 1 к 500, теперь как 1 к 50.

Некоторое время назад популярный рэпер опубликовал пост в своем аккаунте Twitter о том, что собирается баллотироваться на пост президента страны. В начинаниях его поддержал крупный американский бизнесмен и основатель Tesla и SpaceX Илон Маск. Об этом сообщает Daily Mail.

Многие пользователи Сети не восприняли пост Уэста всерьез. Он является популярным рэпером, дизайнером, композитором и продюсером. Вместе со своей женой Ким Кардашьян они воспитывают четырех детей.

Уэст поделился своим намерением баллотироваться на должность президента США, не уточнив, от какой именно партии будет избираться.