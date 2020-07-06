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10:40   6 Июля 2020
Политика

Шансы Канье Уэста стать новым президентом США выросли в десять раз

Шансы Канье Уэста стать новым президентом США выросли в десять раз

Вероятность того, что знаменитый репер Канье Уэст может стать новым американским президентом выросли в десять раз: ранее букмекеры оценивали эту возможность как 1 к 500, теперь как 1 к 50.

Некоторое время назад популярный рэпер опубликовал пост в своем аккаунте Twitter о том, что собирается баллотироваться на пост президента страны. В начинаниях его поддержал крупный американский бизнесмен и основатель Tesla и SpaceX Илон Маск. Об этом сообщает Daily Mail.

Многие пользователи Сети не восприняли пост Уэста всерьез. Он является популярным рэпером, дизайнером, композитором и продюсером. Вместе со своей женой Ким Кардашьян они воспитывают четырех детей.

Уэст поделился своим намерением баллотироваться на должность президента США, не уточнив, от какой именно партии будет избираться.

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Автор: Василий Пименов
#сша #президент #канье вест

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