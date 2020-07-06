Новый закон о предотвращении подобных норильскому ЧП примут в России до 1 августа

Закон, который поможет предотвратить подобные норильской ЧП, поручено принять в России до 1 августа. Соответствующий указ подписал российский лидер Владимир Путин.

Ранее Росприроднадзор сообщил о том, что промышленная площадка ТЭЦ-3 в Норильске, где некоторое время назад случилась авария, во время которой разлилось 31 тонна нефти, не была оборудована дождевыми и промышленными канализациями для отведения загрязненных стоков.

Также российский лидер поручил ГП и МВД страны проверить все имеющиеся факты нарушения законов об обращении с животными, о которых шла речь во время встречи с волонтерами.