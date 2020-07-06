Бутина верит, что «Шугалей-2» заставит мир заговорить о похищенных в Ливии россиянах

Больше года российский социолог Максим Шугалей и его переводчик Самер Суэйфан находятся в плену у боевиков Триполи, подконтрольных так называемому Правительству национального согласия Ливии.

Исследователи приехали в страну, чтобы изучить общественное мнение ливийцев, имея на то все разрешения. Но однажды ночью их похитили и бросили в тюрьму «Митига», переоборудованную боевиками из некогда бывшего гражданского аэропорта. Эти события страшной действительности стали основой для двух художественных фильмов: «Шугалей» (вышел на экраны в мае) и «Шугалей-2», который зрители увидят совсем скоро.

Журналисты и общественники пытались привлечь внимание к незаконному удержанию россиян — выходили на одиночные пикеты, широко освещали случившееся в СМИ. Но международное сообщество по-прежнему молчит, а европейские и американские политики, вечно озабоченные проблемами «всего мира», игнорируют похищение российских ученых террористами.

Но повлиять на ситуацию можно, в том числе и с помощью фильмов, считает публицист, общественный деятель Мария Бутина, знающая о незаконном заключении не понаслышке. По ее словам, мы все видим это на примере США.

«Ни для кого не секрет, что формированием общественного мнения долгие десятки лет занимается Голливуд. Когда человек что-либо видит в художественной форме, достучаться до сердца, до разума, до эмоциональности гораздо проще. Эмоциональность в любом человеке играет очень важную роль. Если человек не почувствовал какую-то ситуацию и видит ее только на бумаге, то от него проблема удалена», — сказала Бутина в комментарии «Политике Сегодня».

В фильме точно воссозданы обстоятельства похищения россиян, политические интриги североафриканской страны, напряженные боевые сцены — все то, что обычно остается за рамками сухих новостных текстов.

«На мой взгляд, такие фильмы усиливают впечатление той несправедливости, которая господствует сейчас в Ливии по отношению к нашим социологам, которые просто приехали делать исследования, а в конечном итоге содержатся в ужасных условиях, к ним применяются пытки. Безусловно, это должно прекратиться. Но всколыхнуть международное мнение очень тяжело. Думаю, что фильм — один из способов сдвинуть это дело с мертвой точки», — заключила Бутина.

Марию Бутину в июле 2018 года арестовали в США по обвинению в работе иностранным агентом. Ей грозило до десяти лет лишения свободы. Американский суд приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы. В Россию девушка вернулась только в октябре 2019 года.

Ранее политологи Александр Перенджиев и Андрей Кошкин заявили, что фильм «Шугалей-2» станет толчком для освобождения социологов в Триполи — с экспертами солидарен и член ОП РФ Вадим Манукян.