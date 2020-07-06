Путин поручил наладить единую систему обмена документацией через портал "Госуслуги"

Президент Владимир Путин выступил с поручением разработать платформу для поиска и размещения вакансий для работы. Данная система направлена на помощь гражданам в процедуре трудоустройства.

Единая информационная платформа планируется к реализации на портале "Госуслуги". Решение было принято в рамках совещания о ситуации на рынке. Сообщение о вопросе создания единой системы в сфере занятости разместила пресс-служба Кремля.

Известно, что на информационно-справочном портале "Госуслуги" зарегистрировано почти 2 млн граждан.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин рассказал о запуске процеса стабилизации ситуации на российском рынке труда. Он отметил, что правительственные меры по поддержке регионов и частичном снятии ограничений постепенно дают положительный эффект.