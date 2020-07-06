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9:59   6 Июля 2020
Экономика

Правительство выделило дополнительные 3,6 миллиарда рублей на выплаты соцработникам

Правительство выделило дополнительные 3,6 миллиарда рублей на выплаты соцработникам

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому правительство выделит дополнительные 3,6 миллиарда рублей на выплаты сотрудникам соцучреждений.

Финансовая поддержка будет оказана специалистам, которые работают с имеющими COVID-19 пациентами, уточняется в документе. Общий объем средств на данные цели превысит 11 млрд рублей.

Пособия от 25 до 60 тысяч рублей полагаются врачам, младшему и среднему медперсоналу.

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Автор: Кристина Мокроусова
#выплаты #мишустин #коронавирус

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