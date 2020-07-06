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9:22   6 Июля 2020
Политика

Казахстан отмечает День столицы и юбилей первого президента страны

Казахстан отмечает День столицы и юбилей первого президента страны

Ассамблея народов Казахстана поздравила граждан государства с Днем столицы, которой исполняется 22 года. Также сегодня исполнилось 80 лет первому президенту республики Нурсултану Назарбаеву.

В честь юбилея первого президента в Национальном университете обороны 3 июля открыли памятник, посвященный ему. Об этом сообщает Regnum.

В сообщении агентства, столица страны Нур-Султан стала "символом независимости и созидательной энергии" казахстанцев. Проведение массовых мероприятий в столице до сих пор остается под запретом из-за пандемии коронавируса.

По данным на 5 июля в Казахстане зарегистрирован 47 171 пациент с положительным тестом на коронавирус.

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Автор: Руслан Неглинный
#назарбаев #нур-султан

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