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8:59   6 Июля 2020
Общество

Малоимущие семьи в России могут освободить от платы за детский сад

Малоимущие семьи в России могут освободить от платы за детский сад

Отмена платы за детский сад станет мерой поддержки семьям с низким уровнем дохода. Соответствующая мера может быть введена на постоянной основе.

Такое предложение было выдвинуто руководителем Национального родительского комитета, членом Общественной палаты России Ириной Волынец. Она уже направила письмо с инициативой в Правительство РФ и Госдуму, передает телеканал "360" со ссылкой на RT.

Волынец призывает отменить плату за ясли и детский сад для семей, ежемесячный доход которых составляет меньше двух прожиточных минимумов на одного человека. Также она считает, что отмена такой платы должна действовать постоянно, а не только в период пандемии.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #детский сад

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