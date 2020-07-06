Малоимущие семьи в России могут освободить от платы за детский сад

Отмена платы за детский сад станет мерой поддержки семьям с низким уровнем дохода. Соответствующая мера может быть введена на постоянной основе.

Такое предложение было выдвинуто руководителем Национального родительского комитета, членом Общественной палаты России Ириной Волынец. Она уже направила письмо с инициативой в Правительство РФ и Госдуму, передает телеканал "360" со ссылкой на RT.

Волынец призывает отменить плату за ясли и детский сад для семей, ежемесячный доход которых составляет меньше двух прожиточных минимумов на одного человека. Также она считает, что отмена такой платы должна действовать постоянно, а не только в период пандемии.