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ЕС может принять ряд жестких мер в отношении Google, Amazon и Facebook

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8:30   6 Июля 2020
Политика

ЕС может принять ряд жестких мер в отношении Google, Amazon и Facebook

ЕС может принять ряд жестких мер в отношении Google, Amazon и Facebook

ЕС намерен ввести ряд новых мер в отношении американских "компаний-гигантов", включая Google, Amazon и Facebook, чтобы обеспечить соблюдение ими норм антимонопольного законодательства, заявила заместитель главы Еврокомиссии (ЕК) Маргрете Вестагер.

Замглавы ЕК выступила за ужесточение регулирования работы названых компаний в Евросоюзе, передает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.

Вестагер указала на необходимость "тщательного соблюдения законов о конкуренции" и разработки новых норм в этой области. Она добавила, что корпорации, о которых идет речь, обязаны нести ответственность за запрещенные материалы, опубликованные на принадлежащих им ресурсах.

Недавно первый заместитель председателя комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ Александр Малькевич заявил, что крупнейшим государствам нужно объединиться против IT-гигантов и заставить их соблюдать правила.

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Автор: Руслан Неглинный
#евросоюз #ес #google #facebook #ограничения #amazon

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