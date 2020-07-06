Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Число проживающих за чертой бедности россиян снизилось в 2,3 раза

Число проживающих за чертой бедности россиян снизилось в 2,3 раза

 Ученые 32 стран призывают ВОЗ пересмотреть пути распространения коронавируса

Ученые 32 стран призывают ВОЗ пересмотреть пути распространения коронавируса
ЕС может принять ряд жестких мер в отношении Google, Amazon и Facebook

ЕС может принять ряд жестких мер в отношении Google, Amazon и Facebook

 Великобритания объявит новый санкционный режим для ряда российских граждан

Великобритания объявит новый санкционный режим для ряда российских граждан
Милонов: Польша последовала за Россией в укреплении традиционной семьи

Милонов: Польша последовала за Россией в укреплении традиционной семьи

 Bloomberg отвлекает американцев от проблем в США, запугивая Россией

Bloomberg отвлекает американцев от проблем в США, запугивая Россией
Число проживающих за чертой бедности россиян снизилось в 2,3 раза

Число проживающих за чертой бедности россиян снизилось в 2,3 раза

 Ученые 32 стран призывают ВОЗ пересмотреть пути распространения коронавируса

Ученые 32 стран призывают ВОЗ пересмотреть пути распространения коронавируса
ЕС может принять ряд жестких мер в отношении Google, Amazon и Facebook

ЕС может принять ряд жестких мер в отношении Google, Amazon и Facebook

 Великобритания объявит новый санкционный режим для ряда российских граждан

Великобритания объявит новый санкционный режим для ряда российских граждан
Милонов: Польша последовала за Россией в укреплении традиционной семьи

Милонов: Польша последовала за Россией в укреплении традиционной семьи

 Bloomberg отвлекает американцев от проблем в США, запугивая Россией

Bloomberg отвлекает американцев от проблем в США, запугивая Россией
8:01   6 Июля 2020
Политика

Великобритания объявит новый санкционный режим для ряда российских граждан

Великобритания объявит новый санкционный режим для ряда российских граждан

Правительство Великобритании представит список россиян, на которых распространятся санкции после выхода королевства из Евросоюза. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на главу британского МИД Доминика Рааба.

Ограничения коснутся тех россиян, кто, по мнению Лондона, причастен к "делу Магнитского", передает ТАСС. Санкции также распространятся на граждан Саудовской Аравии, имеющих отношение к убийству оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи в консульстве в Стамбуле.

Перечисленные лица с 6 июля не смогут посещать Великобританию, также страна заморозит все их банковские счета. Рааб отметил, что эти меры могут распространиться и на других граждан, которые будут замечены в коррупции, притеснении представителей СМИ или людей на религиозной почве.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#россия #великобритания #санкции

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...