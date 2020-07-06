Великобритания объявит новый санкционный режим для ряда российских граждан

Правительство Великобритании представит список россиян, на которых распространятся санкции после выхода королевства из Евросоюза. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на главу британского МИД Доминика Рааба.

Ограничения коснутся тех россиян, кто, по мнению Лондона, причастен к "делу Магнитского", передает ТАСС. Санкции также распространятся на граждан Саудовской Аравии, имеющих отношение к убийству оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи в консульстве в Стамбуле.

Перечисленные лица с 6 июля не смогут посещать Великобританию, также страна заморозит все их банковские счета. Рааб отметил, что эти меры могут распространиться и на других граждан, которые будут замечены в коррупции, притеснении представителей СМИ или людей на религиозной почве.