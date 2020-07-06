Немецкие эксперты рассказали, почему Украине грозит банкротство после отставки главы НБУ

Украина вновь может оказаться банкротом из-за неожиданного ухода с должности главы НБУ Якова Смолия. Подробнее об этом написала немецкая деловая газета Handelsblatt.

Смолий занимал пост руководителя Национального банка Украины (НБУ) с марта позапрошлого года. Несколько дней назад он подал заявление об отставке, назвав регулярное политическое давление на банк причиной его ухода. Документ был направлен президенту Владимиру Зеленскому, который предложил Верховной раде уволить Смолия, что и было реализовано, передает РИА Новости.

"Дело в том, что Киев должен в срочном порядке обеспечить погашение задолженности перед иностранными кредиторами на несколько миллиардов", — объяснил автор публикации.

Согласно данным немецкого издания, в течение этого года Украина должна рефинансировать старые кредиты за сумму 17 млрд долларов. При этом заявленный период для погашения близится к скорому завершению.