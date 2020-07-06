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6:24   6 Июля 2020
Армия

Неижпапа назвал причину отказа Киева достраивать крейсер "Украина"

Неижпапа назвал причину отказа Киева достраивать крейсер "Украина"

Правительство Украины отказалось завершать работу над строительством одноименного крейсера. Корабль может стать только хорошей мишенью, другого потенциала у него нет, заявил главком ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа.

Военнослужащий указал на нулевую перспективу вхождения данного океанского судна в состав Военно-морских сил Украины. По его словам, для выхода такого корабля в море необходимо соответствующее обеспечение, передает "Думская".

Украинский командующий напомнил, что проект крейсера разрабатывался с целью уничтожения авианосных ударных групп США. Однако подобных задач не стоит перед Киевом, а потому применять "Украину" по назначению нельзя.

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Автор: Илья Романович
#вмс украины

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