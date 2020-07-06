Неижпапа назвал причину отказа Киева достраивать крейсер "Украина"

Правительство Украины отказалось завершать работу над строительством одноименного крейсера. Корабль может стать только хорошей мишенью, другого потенциала у него нет, заявил главком ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа.

Военнослужащий указал на нулевую перспективу вхождения данного океанского судна в состав Военно-морских сил Украины. По его словам, для выхода такого корабля в море необходимо соответствующее обеспечение, передает "Думская".

Украинский командующий напомнил, что проект крейсера разрабатывался с целью уничтожения авианосных ударных групп США. Однако подобных задач не стоит перед Киевом, а потому применять "Украину" по назначению нельзя.