Число проживающих за чертой бедности россиян снизилось в 2,3 раза

Доля россиян, живущих за чертой бедности, по итогу 2019 года составила примерно 12,3%, что меньше показателя 2018 года (12,9%). Исследование провели сотрудники агентсва РИА Рейтинг.

Кроме того, в материале исследования уточняется, что число малообеспеченных людей в России снизилось в 2,3 раза с 2000 года. Специалисты пришли к выводу, что на уровень жизни россиян в немалой степени повлиял мировой кризис, спровоцированный пандемией коронавирусной инфекции.

Также подчеркивается, что граждане получили весомую финансовую поддержку от государства, что позволило компенсировать негативные обстоятельства, возникшие из-за коронавируса, передает ФАН со ссылкой на РИА Новости.