Макрон определил ключевые цели нового правительства Франции

Новое правительство Франции будет действовать в рамках проекта по восстановлению экономической сферы после вспышки коронавирусной инфекции. Также власти займутся модернизацией социальной защиты и решением вопросов, связанных с экологией.

Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон. Лидер страны в своем сообщении в Twitter объяснил решение обновить план по развитию сфер жизнедеятельности государства. По его словам, в связи с "международными потрясениями", в том числе связанными с пандемией COVID-19, Франция нуждается в разработке нового пути, который соответствовал бы реальным условиям.

"Оживление экономики, дальнейшее преобразование нашей системы социальной защиты и охраны окружающей среды, Восстановление справедливого республиканского порядка и защита европейского суверенитета", — указал Макрон на первоочередные задачи правительства.

Лидер Франции накануне утвердил экс-мэра города Прад Жана Кастекса на должность главы правительства. Макрон распорядился в ближайшее время сформировать новый кабмин, передает ТАСС.