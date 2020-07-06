Политолог Головачев назвал Зеленского "кидалой" после увольнения главы НБУ

Президент Владимир Зеленский в попытках реализовать свои "крестьянские замашки" в политической сфере организовал увольнение главы Национального банка Украины (НБУ) Якова Смолия в целях получения поддержки от Международного Валютного Фонда (МВФ).

Такое мнение высказал киевский политолог Андрей Головачев в интервью изданию "Главред". Специалист рассказал, что недавно лидер Украины заключил соглашение в МВФ, положения которого обеспечивают независимость НБУ. Данное условие было главным для МВФ для возобновления кредитования государства.

"А через две недели Зеленский вызывает председателя НБУ Смолия и предлагает ему валить из НБУ", — отметил Головачев.

Собеседник СМИ подчеркнул, что Зеленский аналогично его предшественникам считает вранье одним из инструментов ведения международной политики. По словам политолога, на Украине должна смениться крестьянская культура на буржуазную мораль. Только тогда станет возможным урегулирование главных проблем страны.