Страны-участники ДОН обсудят решение США выйти из Договора по открытому небу

Представители стран-участников Договора по открытому небу (ДОН) намерены обсудить решение США выйти из международного соглашения. Предположительно, Россию на совещании будет представлять замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

ТАСС сообщает, что переговоры пройдут в формате видеоконференции. Участники изучат последствия такого шага Соединенных Штатов, а также дальнейшее функционирование договора. Депозитарии международного соглашения — Венгрия и Канада — стали инициаторами дистанционной встречи с целью разрешить вопрос о реализации положений ДОН.

Отечественные дипломаты в Вене подчеркнули, что многосторонний договор существует уже порядка двух десятилетий и на протяжении всего периода соглашение успешно функционировало. За этом время никто из стран-участниц не изъявлял желание покинуть проект.

Известно, что до этого США не раз проявляли активную позицию в рамках международного договора. Именно с американской стороны было больше всего заявок в отношении России с призывом провести наблюдательные мероприятия над страной.