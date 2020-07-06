Украина готовит свой флот к полномасштабному бою с Россией

Украина готовит свои ВМС к полномасштабным "боевым действиям" с Россией. Соответствующее заявление сделал командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.

Неижпапа заявил, что Украина якобы полна решимости и намерена "отвоевать" полуостров Крым. Он добавил, что эта битва принесет большие потери среди украинских военных и гражданского населения, передает РИА Новости.

Украинский главком отметил, что Киев готовится к "атаке" России на Херсонскую область. По его словам, таким образом российская сторона намерена пустить днепровскую воду в Крым. Неижпапа заявил, что начало битвы якобы будет положено в тот момент, когда Россия попытается восстановить Северо-Крымский канал на полуострове.