Военный эксперт Евсеев уверен, что США могут заплатить большую цену за отказ от РД-180

Разрыв сотрудничества с Россией может стать для США большой проблемой. Военный эксперт из Института стран СНГ Владимир Евсеев рассказал, чем грозит Вашингтону отказ от использования российских ракетных двигателей РД-180.

Безопасность нового американского агрегата, заменившего российские двигатели, вызывает массу вопросов, заявил Евсеев. Он отметил, что неполадки могут привести к гибели всего экипажа космического корабля, передает "Вечерняя Москва".

"Мы были готовы к этой ситуации, учитывая ту политику, которую ведет сейчас Трамп. А его позиция — максимально во всех отраслях отказаться от продукции, поставляемой из других стран: Китая, России, Европы", — объяснил эксперт.

Несмотря на заявления американского лидера, говорить о полной независимости США от России нельзя, уверен Евсеев. Он также добавил, что российская экономика из-за разрыва отношений с Вашингтоном не пострадает, пишет vm.ru.