Ученые 32 стран призывают ВОЗ пересмотреть пути распространения коронавируса

Ученые пытаются убедить Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) признать, что коронавирус передается и через мельчайшие частицы в воздухе. Под письмом подписались 239 ученых из 32 стран.

Исследователи убеждены, что COVID-19 может распространяться через мельчайшие частицы, которые задерживаются в воздухе в замкнутых пространствах, передает РИА Новости. В связи с этим необходимо пересмотреть средства защиты и меры по предотвращению дальнейшей передачи инфекции.

ВОЗ не считает теорию ученых убедительной и не готова пока ее принимать. По мнению специалистов организации, коронавирус передается лишь через крупные капли, выделяемые больным человеком при разговоре, чихании или кашле.