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Ученые 32 стран призывают ВОЗ пересмотреть пути распространения коронавируса

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0:58   6 Июля 2020
Общество

Ученые 32 стран призывают ВОЗ пересмотреть пути распространения коронавируса

Ученые 32 стран призывают ВОЗ пересмотреть пути распространения коронавируса

Ученые пытаются убедить Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) признать, что коронавирус передается и через мельчайшие частицы в воздухе. Под письмом подписались 239 ученых из 32 стран.

Исследователи убеждены, что COVID-19 может распространяться через мельчайшие частицы, которые задерживаются в воздухе в замкнутых пространствах, передает РИА Новости. В связи с этим необходимо пересмотреть средства защиты и меры по предотвращению дальнейшей передачи инфекции.

ВОЗ не считает теорию ученых убедительной и не готова пока ее принимать. По мнению специалистов организации, коронавирус передается лишь через крупные капли, выделяемые больным человеком при разговоре, чихании или кашле.

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Автор: Юлия Яковлева
#воздух #воз #коронавирус

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