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0:28   6 Июля 2020
Политика

Джабаров заявил о незаинтересованности России в присоединении ЛНР и ДНР

Джабаров заявил о незаинтересованности России в присоединении ЛНР и ДНР

Экс-глава правительства ДНР Александр Бородай ранее выразил надежду на скорое де-юри присоединение к России ДНР и ЛНР. В ответ замглавы комитета Совфеда РФ по международным делам Владимир Джабаров заявил о незаинтересованности Москвы в этом вопросе.

Парламентарий в ходе беседы с журналистом радиостанции "Говорит Москва" отметил, что Россия считает Донецкую и Луганскую народные республики полностью принадлежащими Украине. По его словам, Москва всегда рассматривала данные регионы с позиции территорий, где проживают русскоязычные граждане.

"Россия никогда не рассматривала Донбасс, Луганск, Донецк как необходимые ей регионы", — заявил Джабаров.

Александр Бородай накануне предположил, что в относительно короткие сроки в состав России могут войти ЛНР и ДНР. Он подчеркнул, что регионы уже де-факто являются частью РФ.

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Автор: Ирина Большунова
#джабаров #бородай

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