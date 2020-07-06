Ливийцы поблагодарили сторонников политического урегулирования ситуации во время митинга

Митинг против турецкой оккупации состоялся в Бенгази. Мирные ливийцы выступили против вмешательства Анкары во внутренние дела своей страны и поблагодарили сторонников политического урегулирования за поддержку.

Палата представителей – единственный законный государственный орган Ливии, также не остался в стороне и поддержал демонстрантов. Как сообщил член парламента Саад Амгиб, митинг – это прямое послание президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщает Федеральное агентство новостей.

"Народ Ливии требует уважения к собственной воле и свободе. Турция с позволения нелегитимного Правительства национального согласия оскверняет наш дом. Мы этого не приемлем ", – заявил Амгиб.

Демонстрация состоялась вечером 5 июля, трансляцию вел телеканал Al Hadath. Народ Ливии показал свою безусловную поддержку Палате представителей, которую возглавляет Агила Салех, а также поблагодарил фельдмаршала Халифы Хафтара за защиту от силовых структур так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.