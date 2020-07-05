Московские медики зафиксировали смерть 22 пациентов с COVID-19

Количество жертв с коронавирусом достигло 3975 человек. Об этом сообщил оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Выздоровевших пациентов, у которых диагностировали коронавирус, в Москве становится все больше. Всего инфекцию победили более 157 тысяч москвичей, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. За прошедшие сутки московские врачи выписали 561 пациента.

Количество новых случаев инфицирования с момента вывода Москвы на новый уровень снятия ограничений 23 июня сократилось на 40%. Всего в столице подтверждено 650 человек с положительным тестом на COVID-19.