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Московские медики зафиксировали смерть 22 пациентов с COVID-19

Московские медики зафиксировали смерть 22 пациентов с COVID-19

 Китай объявил третий уровень опасности в связи с выявленным случаем бубонной чумы

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23:35   5 Июля 2020
Общество

Московские медики зафиксировали смерть 22 пациентов с COVID-19

Московские медики зафиксировали смерть 22 пациентов с COVID-19

Количество жертв с коронавирусом достигло 3975 человек. Об этом сообщил оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Выздоровевших пациентов, у которых диагностировали коронавирус, в Москве становится все больше. Всего инфекцию победили более 157 тысяч москвичей, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. За прошедшие сутки московские врачи выписали 561 пациента.

Количество новых случаев инфицирования с момента вывода Москвы на новый уровень снятия ограничений 23 июня сократилось на 40%. Всего в столице подтверждено 650 человек с положительным тестом на COVID-19.

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Автор: Илья Романович
#москва #коронавирус

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