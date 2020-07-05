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23:31   5 Июля 2020
Общество

Китай объявил третий уровень опасности в связи с выявленным случаем бубонной чумы

Китай объявил третий уровень опасности в связи с выявленным случаем бубонной чумы

Жителя автономного района Внутренней Монголии госпитализировали из-за выявления у него бубонной чумы. Известно, что мужчина занимается скотоводством.

После этого инцидента в Китае объявили третий уровень опасности. Кроме того, вспышку бубонной чумы зафиксировали в начале июля на границе территорий Западной Монголии и России.

Инфекционисты уверены, что опасности для РФ нет. Болезнь не получит широкого распространения, если все больные будут изолированы. Кроме того, они могут пройти антибактериальную терапию.

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Автор: Руслан Неглинный
#китай #госпитализация #бубонная чума

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