Китай объявил третий уровень опасности в связи с выявленным случаем бубонной чумы

Жителя автономного района Внутренней Монголии госпитализировали из-за выявления у него бубонной чумы. Известно, что мужчина занимается скотоводством.

После этого инцидента в Китае объявили третий уровень опасности. Кроме того, вспышку бубонной чумы зафиксировали в начале июля на границе территорий Западной Монголии и России.

Инфекционисты уверены, что опасности для РФ нет. Болезнь не получит широкого распространения, если все больные будут изолированы. Кроме того, они могут пройти антибактериальную терапию.