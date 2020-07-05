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22:54   5 Июля 2020
Спорт

ФК "Зенит" досрочно одержал победу в чемпионате России по футболу

ФК "Зенит" досрочно одержал победу в чемпионате России по футболу

"Зенит" стал чемпионом россии по футболу, после победы в матче против ФК "Краснодар".

Матч состоялся в воскресение 5 июля, результатом которого стала победа команды "Зенит" со счетом 2:4 в пользу команды из Санкт-Петрубрга. Очки команде принесли Сердар Азмун (забивший два гола), Артем Дзюба и Алексей Сутормин.

Победа питерской команды довела количество очков в общем зачете до 62, что сделало "Зенит" недосягаемы для остальных команд.

Сегодня также стало известно, что тренер "Зенита" Сергей Семак в первый раз стал дедушкой, о чем сообщила в своем Instagram его жена Instagram Анна Семак,

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Автор: Ирина Большунова
#россия #футбол #чемпионат россии

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