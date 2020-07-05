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22:41   5 Июля 2020
Общество

Компетентные органы опровергли все фейки Латыниной о голосовании по Конституции

Компетентные органы опровергли все фейки Латыниной о голосовании по Конституции

Журналист Юлия Латынина в попытках скомпрометировать голосование по поправкам к Конституции озвучила в ходе эфира "Эха Москвы" сразу несколько фейков, которые ранее были разоблачены.

Следственный комитет России около месяца назад возбудил проверку в отношении Латыниной по факту информационного вброса о коронавирусной инфекции. На этот раз журналистка решила использовать фейк о голосовании якобы на "пеньках и багажниках". Однако глава ЦИК Элла Памфилова регулярно отмечала, что заявления о процедуре плебисцита в неположенных местах являются провокацией и попыткой дискредитировать мероприятие.

"У нас не было голосования ни на пеньках, ни в багажниках. Снимали тогда, когда комиссии подъезжали или пожилые члены комиссии обходят пожилых в деревне", — рассказала Памфилова.

Как передает "ПолитЭксперт", ложные сведения о всероссийском голосовании интенсивно распространились в Сети в преддверии события. Подобные вбросы были тщательно проверены на подлинность и опровергнуты.

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Автор: Илья Романович
#конституция #латынина #Голосование2020

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