Панина: выдвижение Уэста на пост президента может быть связано с политикой Трампа

Решение певца Канье Уэста баллотироваться на пост американского президента может стать первым шагом к созданию альтернативного Black Lives Matter движения. Такое заявление сделала член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.

Канье Уэст может стать инициатором создания движения чернокожих американцев, которые противостоят протестному движению Black Lives Matter, "либо перехватят влияние на эти сетевые структуры", передает РИА Новости. Такая инициатива может быть выгодна для президента США Дональда Трампа.