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21:16   5 Июля 2020
Политика

Киевские каратели получили достойный ответ во время контратаки бойцов ДНР

Киевские каратели получили достойный ответ во время контратаки бойцов ДНР

Бойцы Донецкой Народной Республики успешно ликвидируют огневые позиции ВСУ, которые препятствуют работе мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом свидетельствует информация, полученная от Народной милиции ДНР.

По словам силовиков республики, 3 июля киевские каратели обстреляли район "Вольво-центра" в столице ДНР. Военную провокацию устроили военнослужащие 79-й десантно-штурмовой бригады ВС Украины.

Бойцы Донбасса не стали молча смотреть на то, как обстреливают их земли. В результате успешной контратаки была уничтожена боевая позиция киевских силовиков. Согласно полученным данным, один каратель ВСУ ликвидирован, двое ранены, пишет РИА ФАН.

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Автор: Кристина Мокроусова
#донбасс #украина #всу #киев #днр

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