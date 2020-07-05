Киевские каратели получили достойный ответ во время контратаки бойцов ДНР

Бойцы Донецкой Народной Республики успешно ликвидируют огневые позиции ВСУ, которые препятствуют работе мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом свидетельствует информация, полученная от Народной милиции ДНР.

По словам силовиков республики, 3 июля киевские каратели обстреляли район "Вольво-центра" в столице ДНР. Военную провокацию устроили военнослужащие 79-й десантно-штурмовой бригады ВС Украины.

Бойцы Донбасса не стали молча смотреть на то, как обстреливают их земли. В результате успешной контратаки была уничтожена боевая позиция киевских силовиков. Согласно полученным данным, один каратель ВСУ ликвидирован, двое ранены, пишет РИА ФАН.