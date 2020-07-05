"Против турецкой оккупации": в Сети появились фото с акции протеста в Бенгази
Фотографии с митинга против военного вмешательства Турции в дела Ливии, который проходит на площади Аль-Киш в Бенгази, появились в социальных сетях. Об этом стало известно в воскресенье, 5 июля.
По данным ФАН, в арабском сегменте социальных сетей появились первые снимки с протестной акции, на которой ливийцы осудили агрессивное вмешательство Турции в дела Ливии.
Многие жители Бенгази, принявшие участие в акции протеста, держали в руках плакаты в поддержку Ливийской национальной армии (ЛНА), возглавляемой фельдмаршалом Халифой Хафтаром. Кроме того, можно было увидеть плакаты с требованием выдворить с территории Ливии турецких военнослужащих и сирийских наемников.
من مظاهرات ساحة #الكيش اليوم #بنغازي #ليبيا مع بورفيق @sal7oma pic.twitter.com/wxaFVrUNLS— Saleh AlBar3asi ???? (@salehalbaraasi) July 5, 2020