Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Застрявшие в Узбекистане россияне смогут вылететь в Белоруссию 8 июля

Застрявшие в Узбекистане россияне смогут вылететь в Белоруссию 8 июля

 Доктор Мясников раскрыл секрет грибов

Доктор Мясников раскрыл секрет грибов
Киевские каратели получили достойный ответ во время контратаки бойцов ДНР

Киевские каратели получили достойный ответ во время контратаки бойцов ДНР

 "Против турецкой оккупации": в Сети появились фото с акции протеста в Бенгази

"Против турецкой оккупации": в Сети появились фото с акции протеста в Бенгази
Милонов: Польша последовала за Россией в укреплении традиционной семьи

Милонов: Польша последовала за Россией в укреплении традиционной семьи

 Bloomberg отвлекает американцев от проблем в США, запугивая Россией

Bloomberg отвлекает американцев от проблем в США, запугивая Россией
Застрявшие в Узбекистане россияне смогут вылететь в Белоруссию 8 июля

Застрявшие в Узбекистане россияне смогут вылететь в Белоруссию 8 июля

 Доктор Мясников раскрыл секрет грибов

Доктор Мясников раскрыл секрет грибов
Киевские каратели получили достойный ответ во время контратаки бойцов ДНР

Киевские каратели получили достойный ответ во время контратаки бойцов ДНР

 "Против турецкой оккупации": в Сети появились фото с акции протеста в Бенгази

"Против турецкой оккупации": в Сети появились фото с акции протеста в Бенгази
Милонов: Польша последовала за Россией в укреплении традиционной семьи

Милонов: Польша последовала за Россией в укреплении традиционной семьи

 Bloomberg отвлекает американцев от проблем в США, запугивая Россией

Bloomberg отвлекает американцев от проблем в США, запугивая Россией
20:58   5 Июля 2020
Политика

"Против турецкой оккупации": в Сети появились фото с акции протеста в Бенгази

"Против турецкой оккупации": в Сети появились фото с акции протеста в Бенгази

Фотографии с митинга против военного вмешательства Турции в дела Ливии, который проходит на площади Аль-Киш в Бенгази, появились в социальных сетях. Об этом стало известно в воскресенье, 5 июля.

По данным ФАН, в арабском сегменте социальных сетей появились первые снимки с протестной акции, на которой ливийцы осудили агрессивное вмешательство Турции в дела Ливии.

Многие жители Бенгази, принявшие участие в акции протеста, держали в руках плакаты в поддержку Ливийской национальной армии (ЛНА), возглавляемой фельдмаршалом Халифой Хафтаром. Кроме того, можно было увидеть плакаты с требованием выдворить с территории Ливии турецких военнослужащих и сирийских наемников.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#турция #ливия #бенгази

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...