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20:33   5 Июля 2020
Политика

Блогер Манукян рассказал о важной роли фильма "Шугалей-2" в освобождении россиян в Ливии

Блогер Манукян рассказал о важной роли фильма "Шугалей-2" в освобождении россиян в Ливии

Благодаря фильму "Шугалей", рассказывающему о плененных в Ливии российских социологах, мировое сообщество узнало о том, какие террористические группы управляют частью этой страны.

Эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян заявил Федеральному агентству новостей (ФАН), что после выхода основанной на реальных событиях киноленты в мае этого года ливийские боевики из так называемого Правительства национального согласия (ПНС) оказались в довольно сложном положении. Выход на экраны продолжения истории под названием "Шугалей-2", который намечен на сентябрь, ударит по террористам еще мощнее.

То, что в настоящее время происходит в Ливии, это воровство людей, которое приводит к весьма печальным последствиям, показанным в фильме, подчеркнул собеседник агентства.

Первая часть фильма "Шугалей" рассказывала о плененных в Ливии российских социологах, которые уже больше года находятся в тюрьме "Митига". Россиянам до сих пор не предъявлено никаких официальных обвинений.

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Автор: Василий Пименов
#ливия #пнс #Шугалей

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