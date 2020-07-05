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Киевские каратели получили достойный ответ во время контратаки бойцов ДНР

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 "Против турецкой оккупации": в Сети появились фото с акции протеста в Бенгази

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20:03   5 Июля 2020
Политика

Шахназаров поддержал активистов, испортивших радужный флаг у посольства США

Шахназаров поддержал активистов, испортивших радужный флаг у посольства США

Писатель и публицист Михаил Шахназаров резко высказался о сторонниках западных "ценностей", поддержав акцию православного движения "Сорок Сороков", активисты которого испортили радужный флаг у посольства США в Москве.

По мнению писателя, людям, продвигающим ЛГБТ, в России "нефиг делать". Он также предупредил, что если они продолжат насаждать "ценности", все это может закончиться очень плохо, потому что Россия — православная страна.

В заключение Шахназаров добавил, что представителей ЛГБТ-сообщества в современном мире никто давно не ущемляет. В свою очередь движение "Сорок Сороков" поблагодарило писателя за слова поддержки. Активисты считают, что подобные удары "пропускать нельзя".

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Автор: Руслан Неглинный
#лгбт #шахназаров

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