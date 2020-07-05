Застрявшие в Узбекистане россияне смогут вылететь в Белоруссию 8 июля

Желающие вернуться на родину россияне могут вылететь из Узбекистана рейсом авиакомпании "Белавия". Самолет доставит их в Минск 8 июля, сообщили в Минкомсвязи РФ.

Рейс будет выполнен по правилам и тарифам авиакомпании, говорится в Telegram-посте консульского отдела посольства России в Узбекистане. Подробности о предстоящем рейсе следует узнавать непосредственно у представителей авиакомпании "Белавия".

Российская Федерация в конце марта прекратила авиасообщение с другими странами в рамках реализации мер по предотвращению распространения коронавируса. Открытие границ приведет к мрачному сценарию. Такого мнения придерживаются во Всемирной организации здравоохранения, отмечает канал "360".