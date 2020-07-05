Две палестинские ракеты летят в сторону Израиля

Радикалы из Палестины запустили две ракеты в сторону территории Израиля, сообщение поступило из пресс-службы израильских вооруженных сил.

Запуск ракет произошел в секторе Газа. Сработали сирены воздушной тревоги на территории, которая примыкает к палестинским землям. По информации радио KAN, сообщений о пострадавших не было. По поводу ущерба тоже сведений нет.

В последний раз ракетный обстрел Израиля произошел около недели назад, 26 июня. Израиль в ответ атаковал военные объекты движения ХАМАС, правящего в секторе Газа. Радикалы из Палестины почти каждый месяц наносят ракетные удары по израильской территории.