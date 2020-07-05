Доктор Мясников раскрыл секрет грибов

Доказано, что грибы являются не самым полезным продуктом. Информацией об этом поделился телеведущий и доктор Александр Мясников в социальных сетях.

Грибы содержат мало белков, всего 3%, заметил Мясников. К тому же они содержат большое количество хитина, из-за которого полезные составляющие плохо усваиваются организмом. Несмотря на это, в тех же шампиньонах есть витамины, которые имеются в овощах.

"Калорий мало — 30 ккал на 100 грамм. А вот все вредное в почве и воде гриб впитывает — и соли тяжёлых металлов, минералы, и не только нам полезные!" — написал Мясников в Instagram.

В то же время грибы содержат и большое количество вредных элементов. Они попадают в них в любом случае, где бы они не росли. К этому приводит грязная вода и почва. Избегают такого варианта развития при помощи искусственного выращивания. Тогда можно контролировать условия, в которых грибы произрастают. До этого Мясников рассказал, употребление какого фрукта может привлекать комаров. Речь идет о бананах, сообщал канал "360".