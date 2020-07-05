Колташов объяснил, какое отношение США имеют к падению доходов граждан Судана

Всемирный банк в своем новом отчете определил Судан в группу стран с низкими доходами.

Директор центра экономических исследований в Институте глобализации и социальных движений (ИГСО) Василий Георгиевич Колташов рассказал Федеральному агентству новостей (ФАН), какое отношение американская политика имеет к таким показателям африканской страны.

Всемирный банк отслеживает изменения валового национального дохода на одного человека. На основе динамики этого показателя он определяет место отдельных стран в своем рейтинге.

Колташов отметил, что к Судану приковано огромное политическое внимание со стороны США. Какие-либо американские оценки, в том числе и рейтинги, служат определенным политическим задачам Вашингтона. Их понижение, заметил эксперт, выгодно американской стороне.