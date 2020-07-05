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19:28   5 Июля 2020
Армия

Жители Бенгази вышли на митинг против турецкой интервенции в Ливии

Жители Бенгази вышли на митинг против турецкой интервенции в Ливии

Жители Бенгази устроили массовые акции протеста против военной интервенции Турции в Ливии, пишут СМИ.

Центром проведения митинга стала площадь Аль-Киш, на которую пришли недовольные турецким вмешательством ливийцы, передает ФАН со ссылкой на телеканал Al Hadath. Протестующие требуют от Турции прекратить оккупацию государства и вывести с ливийской территории свои войска, а также сирийских наемников.

Участвующие в протесте жители Бенгази выступили в поддержку Ливийской национальной армии (ЛНА), демонстрируя свою позицию посредством лозунгов и плакатов, на которых изображен фельдмаршал Халифа Хафтар.

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Автор: Ирина Большунова
#турция #митинг #ливия #протест #бенгази #хафтар #лна

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