Жители Бенгази вышли на митинг против турецкой интервенции в Ливии

Жители Бенгази устроили массовые акции протеста против военной интервенции Турции в Ливии, пишут СМИ.

Центром проведения митинга стала площадь Аль-Киш, на которую пришли недовольные турецким вмешательством ливийцы, передает ФАН со ссылкой на телеканал Al Hadath. Протестующие требуют от Турции прекратить оккупацию государства и вывести с ливийской территории свои войска, а также сирийских наемников.

Участвующие в протесте жители Бенгази выступили в поддержку Ливийской национальной армии (ЛНА), демонстрируя свою позицию посредством лозунгов и плакатов, на которых изображен фельдмаршал Халифа Хафтар.