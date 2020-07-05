Зеленский вспомнил инцидент в Керченском проливе в День ВМС Украины

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на мероприятии в честь дня ВМС заявил, что народ страны не простит тех, кто якобы "забрал" Крым.

Украинский глава припомнил инцидент в Керченском проливе в ходе мероприятия в честь Дня ВМС, трансляцию которого провел офис Зеленского в Facebook. Однако президент не стал называть имена тех, кто, по его мнению, не заслужил прощения.

"И никогда не простим тех, кто не позволил украинским морякам помешать этому", — заявил он.

Крым вновь стал частью России по результатам проведенного в 2014 году референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ, пишет Федеральное агентство новостей. В Москве не раз заявляли, что принятие этого решения произошло по всем нормам международного права. Однако Украина до сих пор пытается оспорить решение крымчан.