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19:24   5 Июля 2020
Политика

Зеленский вспомнил инцидент в Керченском проливе в День ВМС Украины

Зеленский вспомнил инцидент в Керченском проливе в День ВМС Украины

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на мероприятии в честь дня ВМС заявил, что народ страны не простит тех, кто якобы "забрал" Крым.

Украинский глава припомнил инцидент в Керченском проливе в ходе мероприятия в честь Дня ВМС, трансляцию которого провел офис Зеленского в Facebook. Однако президент не стал называть имена тех, кто, по его мнению, не заслужил прощения.

"И никогда не простим тех, кто не позволил украинским морякам помешать этому", — заявил он.

Крым вновь стал частью России по результатам проведенного в 2014 году референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ, пишет Федеральное агентство новостей. В Москве не раз заявляли, что принятие этого решения произошло по всем нормам международного права. Однако Украина до сих пор пытается оспорить решение крымчан.

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Автор: Юлия Яковлева
#украина #крым #зеленский

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