Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Онколог Саржевский объяснил, кто более подвержен риску возникновения рака кожи

Онколог Саржевский объяснил, кто более подвержен риску возникновения рака кожи

 Китайцев ошеломила историческая правда Владивостока

Китайцев ошеломила историческая правда Владивостока
Колташов объяснил, какое отношение США имеют к падению доходов граждан Судана

Колташов объяснил, какое отношение США имеют к падению доходов граждан Судана

 Зеленский вспомнил инцидент в Керченском проливе в День ВМС Украины

Зеленский вспомнил инцидент в Керченском проливе в День ВМС Украины
Милонов: Польша последовала за Россией в укреплении традиционной семьи

Милонов: Польша последовала за Россией в укреплении традиционной семьи

 Bloomberg отвлекает американцев от проблем в США, запугивая Россией

Bloomberg отвлекает американцев от проблем в США, запугивая Россией
Онколог Саржевский объяснил, кто более подвержен риску возникновения рака кожи

Онколог Саржевский объяснил, кто более подвержен риску возникновения рака кожи

 Китайцев ошеломила историческая правда Владивостока

Китайцев ошеломила историческая правда Владивостока
Колташов объяснил, какое отношение США имеют к падению доходов граждан Судана

Колташов объяснил, какое отношение США имеют к падению доходов граждан Судана

 Зеленский вспомнил инцидент в Керченском проливе в День ВМС Украины

Зеленский вспомнил инцидент в Керченском проливе в День ВМС Украины
Милонов: Польша последовала за Россией в укреплении традиционной семьи

Милонов: Польша последовала за Россией в укреплении традиционной семьи

 Bloomberg отвлекает американцев от проблем в США, запугивая Россией

Bloomberg отвлекает американцев от проблем в США, запугивая Россией
19:09   5 Июля 2020
Политика

Нетаньяху обеспокоен обострением ситуации с COVID-19 в Израиле

Нетаньяху обеспокоен обострением ситуации с COVID-19 в Израиле

Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху обеспокоен обострением эпидемиологической ситуации на фоне нового типа коронавируса в государстве.

По словам премьера, ухудшение обстановки в Израиле на фоне распространения COVID-19 может поспособствовать введению дополнительных ограничений.

Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что новый тип коронавируса продолжает "атаковать" все мировые государства. Плюс ко всему, очередная вспышка коронавирусной инфекции может сильно отразиться на израильской системе здравоохранения, пишет REN.TV.

Руководитель Минздрава Израиля ранее сообщил о начале очередной волны распространения COVID-19 на территории государства.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#израиль #нетаньяху #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...