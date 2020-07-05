Нетаньяху обеспокоен обострением ситуации с COVID-19 в Израиле

Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху обеспокоен обострением эпидемиологической ситуации на фоне нового типа коронавируса в государстве.

По словам премьера, ухудшение обстановки в Израиле на фоне распространения COVID-19 может поспособствовать введению дополнительных ограничений.

Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что новый тип коронавируса продолжает "атаковать" все мировые государства. Плюс ко всему, очередная вспышка коронавирусной инфекции может сильно отразиться на израильской системе здравоохранения, пишет REN.TV.

Руководитель Минздрава Израиля ранее сообщил о начале очередной волны распространения COVID-19 на территории государства.