Онколог Саржевский объяснил, кто более подвержен риску возникновения рака кожи

Количество больных раком кожи в РФ выросло. Об этом заявил заместитель главврача стационара Пироговского центра по онкологии Владислав Саржевский.

На 100 тыс. населения меланома выявляется у четырех-пяти человек, отметил специалист в интервью для радиостанции "Говорит Москва". У подобного явления есть несколько причин. Во-первых, растет информированность о раке. Во-вторых, изменился образ жизни россиян. Они стали проводить больше времени в солнечных странах. Однако немногие задумываются о родинках и веснушках. Это результат взаимодействия с солнечной радиацией.

Рак кожи может возникнуть у людей с белой кожей, а также у обладателей голубых и зеленых глаз. В группе риска находятся и те люди, на теле которых множество пигментных пятен. Среди регионов с самой высокой заболеваемостью раком Минздрав РФ выделил Архангельскую область, отмечает канал "360".