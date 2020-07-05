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18:56   5 Июля 2020
Общество

Онколог Саржевский объяснил, кто более подвержен риску возникновения рака кожи

Онколог Саржевский объяснил, кто более подвержен риску возникновения рака кожи

Количество больных раком кожи в РФ выросло. Об этом заявил заместитель главврача стационара Пироговского центра по онкологии Владислав Саржевский.

На 100 тыс. населения меланома выявляется у четырех-пяти человек, отметил специалист в интервью для радиостанции "Говорит Москва". У подобного явления есть несколько причин. Во-первых, растет информированность о раке. Во-вторых, изменился образ жизни россиян. Они стали проводить больше времени в солнечных странах. Однако немногие задумываются о родинках и веснушках. Это результат взаимодействия с солнечной радиацией.

Рак кожи может возникнуть у людей с белой кожей, а также у обладателей голубых и зеленых глаз. В группе риска находятся и те люди, на теле которых множество пигментных пятен. Среди регионов с самой высокой заболеваемостью раком Минздрав РФ выделил Архангельскую область, отмечает канал "360".

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Автор: Юлия Яковлева
#рак кожи #меланома

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