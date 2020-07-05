Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Онколог Саржевский объяснил, кто более подвержен риску возникновения рака кожи

Онколог Саржевский объяснил, кто более подвержен риску возникновения рака кожи

 Китайцев ошеломила историческая правда Владивостока

Китайцев ошеломила историческая правда Владивостока
Колташов объяснил, какое отношение США имеют к падению доходов граждан Судана

Колташов объяснил, какое отношение США имеют к падению доходов граждан Судана

 Зеленский вспомнил инцидент в Керченском проливе в День ВМС Украины

Зеленский вспомнил инцидент в Керченском проливе в День ВМС Украины
Милонов: Польша последовала за Россией в укреплении традиционной семьи

Милонов: Польша последовала за Россией в укреплении традиционной семьи

 Bloomberg отвлекает американцев от проблем в США, запугивая Россией

Bloomberg отвлекает американцев от проблем в США, запугивая Россией
Онколог Саржевский объяснил, кто более подвержен риску возникновения рака кожи

Онколог Саржевский объяснил, кто более подвержен риску возникновения рака кожи

 Китайцев ошеломила историческая правда Владивостока

Китайцев ошеломила историческая правда Владивостока
Колташов объяснил, какое отношение США имеют к падению доходов граждан Судана

Колташов объяснил, какое отношение США имеют к падению доходов граждан Судана

 Зеленский вспомнил инцидент в Керченском проливе в День ВМС Украины

Зеленский вспомнил инцидент в Керченском проливе в День ВМС Украины
Милонов: Польша последовала за Россией в укреплении традиционной семьи

Милонов: Польша последовала за Россией в укреплении традиционной семьи

 Bloomberg отвлекает американцев от проблем в США, запугивая Россией

Bloomberg отвлекает американцев от проблем в США, запугивая Россией
18:43   5 Июля 2020
Армия

Джабаров: появление в США аналога РД-180 не отразится на России

Джабаров: появление в США аналога РД-180 не отразится на России

Член Совета Федерации заявил, что появление в США аналога РД-180 не скажется на России.

Создание американцами ракетных двигателей, которые способны заменить российские РД-180, вряд ли приведет к существенным финансовым потерям и санкциям, заявил сенатор в беседе с агентством "Интерфакс". На российскую промышленность это не произведет катастрофического эффекта.

Космос является такой сферой, где в одиночку делать нечего, заявил Джабаров. Россия же, подчеркнул сенатор, не могла рассчитывать исключительно на данную статью доходов. Он также добавил, что РД-180 - лишь мизерная часть от общих средств заработка.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#сша #джабаров #рд-180

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...