Джабаров: появление в США аналога РД-180 не отразится на России

Член Совета Федерации заявил, что появление в США аналога РД-180 не скажется на России.

Создание американцами ракетных двигателей, которые способны заменить российские РД-180, вряд ли приведет к существенным финансовым потерям и санкциям, заявил сенатор в беседе с агентством "Интерфакс". На российскую промышленность это не произведет катастрофического эффекта.

Космос является такой сферой, где в одиночку делать нечего, заявил Джабаров. Россия же, подчеркнул сенатор, не могла рассчитывать исключительно на данную статью доходов. Он также добавил, что РД-180 - лишь мизерная часть от общих средств заработка.