Китайцев ошеломила историческая правда Владивостока

Юбилей Владивостока, 160-летие со дня основания, стал причиной дипломатического скандала с Китаем. Пользователи социальной сети оскорбились из-за исторического факта и настоящего морского города.

Сотрудники российского посольства в КНР опубликовали сообщение, в котором рассказали о юбилее Владивостока. Пост появился в китайской социальной сети Weibo. Из-за факта публикации именно на этой платформе пользователи приняли историческое событие как личное оскорбление. При этом пост не содержал ничего оскорбительного.

Информация заключалась в том, что Владивосток "родился" в 1860 году. Именно тогда русские построили там порт, название которого дословно означает "владеть востоком". Сейчас же это большой промышленный город, где базируется Военно-Морской Флот Российской Федерации.

Китай считает, что земли были получены якобы в результате несправедливого договора. До момента основания там также находилось поселение, именуемое Хайшэньвэй. Название позже стало своеобразным лозунгом, который скандировали в комментариях к посту в Weibo.

"Сегодня мы можем только терпеть, но китайский народ помнит и будет помнить еще много поколений", — сказано в одном из сообщений.

Публикация вызвала такую реакцию у китайских пользователей из-за внутриполитического контекста. Не так давно в стране в силу вступил закон о национальной безопасности. Он устанавливает главенствующую роль китайских спецслужб в Гонконге. В мире, как и в самом районе, инициативу восприняли как шаг к лишению региона автономии, передает телеканал "360".