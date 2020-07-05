Комнаты прохлады в центрах социального обслуживания Москвы возобновили работу

Каждый московский центр социального обслуживания запустил работу комнат прохлады. Там созданы все необходимые условия для отдыха людей, которые страдают от последствий жаркой погоды.

Организации обслуживают граждан старшего возраста, людей с инвалидностью и хроническими заболеваниями, передает портал mos.ru. В связи с действием в Москве профилактических мер для предупреждения распространения коронавируса существует ряд ограничений. Посетители должны соблюдать предписанные меры и носить средства индивидуальной защиты. Также предусмотрены условия для соблюдения социального дистанцирования.

Жителям Московской области сделали более 125 тыс. тестов на выявление антител к коронавирусной инфекции. Иммунитет к заболеванию выявлен у 17,7% участников исследования. Информацией поделилась министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова, передает телеканал "360".