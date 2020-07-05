Эксперт Савчук: над рынком углеводородов вновь сгустились тучи

Саудовская Аравия решила пойти на конфронтацию с Нигерией и Анголой из-за нежелания стран сокращать нефтедобычу в рамках сделки ОПЕК+. Однако для королевства ультиматум обернется провалом, заявил эксперт Сергей Савчук.

Стратегия Саудовской Аравии переполнить азиатский рынок дешевой нефтью не будет выгодным, уверен Савчук. Индия сконцентрировалась на коронавирусе и вскоре, вероятно, введет карантин, а Китай может выбирать из всего рынка предложений, так как экономика республики уже находится на стадии восстановления.

Эксперт констатирует, что такая торговля — путь в никуда, а над Саудовской Аравией начинают сгущаться тучи. Решение наказать Нигерию и Анголу обернется повторным обострением отношений между странами ОПЕК+, так как государства африканского континента могут ответить КСА, как это сделала Россия, и войти в клинч с саудитами.

Такая ситуация сохранится до того времени, пока в мире бушует пандемия, так как в вопросе выживания национальной экономики мировое сообщество забывает о дружбе, поделился Сергей Савчук в эксклюзивном материале для РИА Новости.